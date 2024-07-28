تركيا تنشر قواتها البحرية على سواحل الصومال

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة الصومالية أن القوات البحرية التركية ستصل إلى البلاد في الأسابيع المقبلة بموجب اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي تم توقيعها في فبراير الماضي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة الصومالية أن القوات البحرية التركية ستصل إلى البلاد في الأسابيع المقبلة بموجب اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي تم توقيعها في فبراير الماضي. وقال حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن البحرية التركية ستدرب أفراد البحرية الصومالية، بحسب موقع الصومال الجديد أمس. ويهدف نشر البحرية التركية في المياه الصومالية إلى تعزيز قدرة الصومال على مواجهة التهديدات مثل القرصنة والصيد غير المشروع وغيرهما من تحديات الأمن البحري. وبحسب موقع الصومال الجديد، نمت مشاركة تركيا في الصومال بشكل كبير منذ 2011، بما في ذلك التدريب العسكري وتطوير البنية التحتية والمساعدات الإنسانية.

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