شكرا لقرائتكم خبر 98 مرشحا ينافسون قيس سعيد على رئاسة تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تتجه الأنظار نحو فوز كاسح للرئيس قيس سعيد بفترة رئاسة جديدة في تونس، أكدت الهيئة العامة المستقلة للانتخابات أن عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بلغ 98 شخصا سحبوا استمارة التزكية الشعبية، بينهم مغني راب معروف.

وبسحب استمارة الترشح انطلق المرشحون في جمع التزكيات، بينهم الصافي سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي والمنذر الزنايدي، فضلا عن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أعلن عن ترشحه في 19 من يوليو الحالي.

وبحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، فإن فتح الباب لتقديم المرشحين أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية، يبدأ الاثنين المقبل إلى الثلاثاء الذي يليه الموافق 6 أغسطس المقبل.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات التونسية على ضرورة أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق المطلوبة؛ بينها شهادة الجنسية وبطاقة نقاوة السوابق العدلية، مشيرا إلى ضرورة جمع التزكيات اللازمة إضافة لوجوب الاستظهار بوصل تأمين الضمان المالي الذي يبلغ قدره 10 آلاف دينار، ما يعادل 3 آلاف دولار لفائدة الخزينة العامة.

وفيما شدد على أن كل هذه الوثائق هي دليل على مدى جدية المترشح، أكد أن الهيئة تتعامل حاليا مع الأسماء المتداولة على أنها مجرد نوايا تصويت، يمكن أن تصل إلى إيداع ملفاتها وقبولها ويمكن ألا تصل إلى ذلك.

ويلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات كل الراغبين في الترشح للرئاسة بتجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين، موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.