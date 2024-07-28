شكرا لقرائتكم خبر تحذير أممي: تراث اليمن في خطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مندوب اليمن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الدكتور محمد جميح، من احتمال تصنيف جزيرة سقطرى اليمنية ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وأوضح في تدوينة على منصة إكس، أن لجنة التراث العالمي في فتحت اجتماعاتها الحالية في مدينة نيودلهي ملف جزيرة سقطرى، وأشارت إلى احتمالية وضعها على قائمة التراث المعرض للخطر.

وأرجع ذلك «الاستثمارات الإنشائية والتوسع العمراني غير المنظم، وعمليات الصيد المكثفة، بالإضافة إلى إدخال نباتات من خارج الجزيرة أثرت على الحياة النباتية المحلية».

وقال جميح «إن هذا التحذير يمثل جرس إنذار قبل اتخاذ قرار التصنيف النهائي، وأشار إلى أنه عمل مع وفود دول شقيقة وصديقة، خلال الأيام الماضية، لتلافي وضع الجزيرة على قائمة الخطر، مع الالتزام بمتطلبات اليونسكو التي قررت إرسال لجنة رقابة لتقييم الوضع».

وطالب جميح بضرورة تقنين التوسع الحضري وعمليات الصيد المكثفة، ووقف الانتهاكات الاستثمارية، مؤكدا أن سقطرى محمية ويجب الحفاظ عليها.

وجزيرة سقطرى اليمنية، واحدة من أكثر الجزر تنوعا بيولوجيا في العالم، وتشتهر بحياتها البرية الفريدة والوفيرة، وتم إدراج الأرخبيل كموقع للتراث العالمي لليونسكو في العام 2008م، لحماية ما يعتبر أحد أكثر الجزر تميزا وتنوعا بيولوجيا في العالم.

وفي الجانب الإنساني عبرت منفذ الوديعة البري، 294 شاحنة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024م، تحمل على متنها مساعدات إغاثية لعدد من المحافظات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح المركز في بيان أن الشاحنات تحمل على متنها 5.215 طنا و481 كجم من السلال الغذائية والتمور والمواد الإيوائية والمساعدات الطبية، إلى محافظات حضرموت، والجوف، والمهرة، وشبوة، وأبين، وعدن، وصعدة، وحجة، ومأرب، والحديدة، وتعز، ولحج، والضالع.

من جهة أخرى، دمرت القيادة المركزية الأمريكية أمس، 6 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن، إلى جانب تدمير ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للحوثي قبالة سواحل اليمن، وذلك خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت القيادة الأمريكية في بيان أن هذه المسيرات والزوارق كانت تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا هاجمت أهدافا لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة، حسبما أفادت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، والتي أكدت أن طيران التحالف الأمريكي البريطاني جدد غارات على محافظة الحديدة الساحلية، مستهدفا جزيرة كمران والمطار الدولي بالمحافظة.

مشاهدات يمنية: