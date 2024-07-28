كوريا الجنوبية: لن نتسامح مع أي استفزازات

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك-سو، أمس، إن بلاده لن تتسامح مع أي استفزازات من كوريا الشمالية، وذلك في الوقت الذي تحتفل فيه سول بالذكرى الـ71 لتوقيع الهدنة التي أنهت الحرب الكورية (1953-1950). السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك-سو، أمس، إن بلاده لن تتسامح مع أي استفزازات من كوريا الشمالية، وذلك في الوقت الذي تحتفل فيه سول بالذكرى الـ71 لتوقيع الهدنة التي أنهت الحرب الكورية (1953-1950). وأدلى هان بهذا التصريح، خلال مراسم أقيمت في سول، لإحياء ذكرى التضحيات التي قدمتها قوات الأمم المتحدة، التي ساندت كوريا الجنوبية خلال الصراع على مدار 3 سنوات.

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