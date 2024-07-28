احتجاجات باكستانية تطالب بإطلاق سراح خان

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- بواسطة أيمن الوشواش - اندلعت احتجاجات سلمية في مختلف المدن الباكستانية، دعا إليها تحالف «حركة حماية الدستور الباكستاني»، تطالب بالإفراج عن زعماء من حزب «حركة الإنصاف الباكستانية»، بينهم عمران خان، وتطالب أيضا بحرية القضاء، واحتجاجا على ارتفاع التضخم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اندلعت احتجاجات سلمية في مختلف المدن الباكستانية، دعا إليها تحالف «حركة حماية الدستور الباكستاني»، تطالب بالإفراج عن زعماء من حزب «حركة الإنصاف الباكستانية»، بينهم عمران خان، وتطالب أيضا بحرية القضاء، واحتجاجا على ارتفاع التضخم. حدثت الاحتجاجات في كراتشي، وحيدر أباد، وسوكور ولاركانا، ورغم سلميّتها، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 50 فردا من حزب «حركة الإنصاف الباكستانية»، حسب صحيفة «اكسبرس تريبيون» الباكستانية، أمس.

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