كيم: علاقتنا مع الصين قوية

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن العلاقات الودية مع الصين ستمضى قدما «بقوة»، وذلك أثناء زيارته نُصبا تذكاريا يرمز إلى العلاقات الثنائية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أمس، وسط مؤشرات تشير إلى وجود توتر بين الدولتين الصديقتين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن العلاقات الودية مع الصين ستمضى قدما «بقوة»، وذلك أثناء زيارته نُصبا تذكاريا يرمز إلى العلاقات الثنائية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أمس، وسط مؤشرات تشير إلى وجود توتر بين الدولتين الصديقتين. زار كيم برج الصداقة في بيونج يانج، الذي تم تشييده لإحياء ذكرى مشاركة الصين في الحرب الكورية 1953-1950، وأشاد بالجنود الصينيين الذين سقطوا خلال الحرب، وذلك قبل يوم من الذكرى الـ71 للهدنة التي أنهت الصراع، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

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