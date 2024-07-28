الصين تجلي 300 ألف شخص بسبب إعصار «جايمي»

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

أعلنت السلطات الصينية، أمس، أنه تم إجلاء أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرق البلاد كما أمرت مئات المصانع بتعليق الإنتاج بسبب العاصفة جايمي التي أدت لهطول أمطار غزيرة، حسبما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». واجتاحت العاصفة جايمي بلدات في إقليم فوجيان الساحلي في الصين أمس الأول مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية في الوقت الذي بدأت فيه أقوى عاصفة تضرب البلاد هذا العام رحلتها التي تحظى بمتابعة واسعة النطاق من الساحل الجنوبي الشرقي إلى المناطق الداخلية المكتظة بالسكان.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه في 40 خزاناً في أنحاء إقليم لياونينغ، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة من وقت مبكر اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.

وذكرت شينخوا أن مئات من شركات الصناعات الكيميائية والتعدين في مختلف أنحاء الإقليم علقت عملياتها وتم نقل السكان القريبين لتجنب مخاطر الفيضانات. وأضافت شينخوا أن العاصفة، التي قتلت العشرات أثناء اجتياحها تايوان وتسببت في تفاقم الأمطار الموسمية في الفلبين، أثرت على نحو 630 ألف شخص في إقليم فوجيان الصيني، حيث تم إجلاء ما يقرب من نصفهم.