زيلينسكي: نواجه وضعاً صعباً على الجبهة الشرقية

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض لضغوط شديدة في شرق البلاد. وأضاف زيلينسكي في خطاب ليلي بالفيديو وجهه إلى الأمة، إن القيادة العسكرية حللت الوضع حول بوكروفسك في منطقة دونيتسك تحليلاً دقيقاً بشكل خاص. وأوضح زيلينسكي أن هذه المنطقة كانت ولا تزال محور الهجمات الروسية، مضيفاً أنه يتعين عمل كل شيء لدعم المواقع الدفاعية الأوكرانية في تلك المنطقة.

وأعلنت أوكرانيا أمس، أن قواتها الصاروخية قصفت مطاراً عسكرياً روسياً في شبه جزيرة القرم، وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في بيان، أن المطار الروسي في «ساكي» غربي القرم أصبح أحدث هدف للقصف، مضيفة أنه يجري تقييم النتائج.

وأوضحت أن هذا المطار يعد أحد المطارات العاملة التي تستخدمها روسيا في السيطرة على المجال الجوي، وبالتحديد فوق البحر الأسود.