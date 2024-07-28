اليوم.. استئناف شقيق كهربا على حكم حبسه بعد التعدي على رضا البحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر جنح مستأنف المعادي، اليوم الأحد، استئناف فتحي عبدالمنعم شقيق اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ومتهم آخر، على حكم حبسهما لمدة سنتين بعد التعدي على المطرب رضا البحراوي.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح المعادي، بحبس شقيق كهربا سنتين، والصلح عن تهمة الإتلاف اتهامها في واقعة سب والتعدي على المطرب رضا البحراوي، كما قضت بحبس 3 شهور للمتهم التاني بتهمة حيازة السلاح الأبيض.

وكان مطرب المهرجانات رضا البحراوي قد حرر محضرًا في قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبدالمنعم "كهربا" بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

وقال رضا البحراوي، في المحضر، إنه كان يغني في حفل على باخرة عائمة، وبعد انتهاء الحفل فوجئ بشقيق "كهربا" ومعه عدد من الأشخاص يسبونه ويكسرون زجاج السيارة الخلفي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة، التي تولت التحقيق في الواقعة.