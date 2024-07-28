نتيجة الثانوية العامة.. تفاصيل جديدة بشأن موعد الإعلان عنها رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، عقب الانتهاء بشكل كامل من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع نتيجة الطلاب.

ووفقا للوزارة، فإن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 سيكون عقب انتهاء كافة الأعمال الخاصة بالتصحيح والرصد والتجميع واستخراج وتحديد قائمة أوائل نتيجة الثانوية.

وبحسب الوزارة، فإن تقدير الدرجات بكنترول الثانوية العامة مستمر حتى الآن، مؤكدة أنه نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر خلال الأيام القادمة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.

وقد بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ٩٦.٢٥٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية ٥١٩٤٣ طالبًا وطالبة بنسبة ٧.٥٧٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٨٦٦١٦ طالبًا وطالبة.

وأوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت ٩٦.٤٣٪؜ ، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ٢٦١٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١.٣٩٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ١٨٨٨٥١ طالبًا وطالبة.