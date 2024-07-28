شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الحوار الوطنى منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، يجمع أطياف الشعب المصرى، وله تأثير على التماسك المجتمعى، وخلال الفترة الأخيرة اتضح مكانة الحوار الوطنى فى المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية والحزبية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على أن الحوار الوطنى يقوم بدور كبير مناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة والتي كانت آخرها قضية الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى التوصيات الهامة التي يخرج بها الحوار بعد مناقشات عديدة بين جميع أطياف المجتمع، وهو ما يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه كافة القضايا والملفات التى يتم مناقشتا، مؤكدا أن الحوار الوطني يلعب دور مهم في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة المصرية.

وأشار غنيم، إلى أن ما يحدث فى الحوار الوطنى سيكون له تأثير على التماسك المجتمعي ورفع الوعى ورسم الصورة الذهنية عن الدولة المعاصرة التى نقدمها كقبلة فى القارة الإفريقية والدولة المركزية فى المنطقة العربية، حيث ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية بصورة كبيرة، فلم يكن أحد يتوقع أن تجلس كل هذه الفئات والشرائح المختلفة الرؤى والفكر ولكنها مجتمعة جميعها على حب الوطن أن تجلس على مائدة حوار واحدة.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني أصبح لاعبا رئيسيا في المعادلة السياسية بالوطن، وأصبح مرجعية حقيقية في الكثير من القضايا والملفات برؤية وطنية، ورغبة في إنهاء كل المشاكل والتحديات، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التوصيات التى تعكس وتعد ترجمة حقيقية لنبض الشارع المصرى المتعلقة بالقضايا التى تمس حياة المواطنين اليومية.