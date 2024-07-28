أرسلان: الجولان لن يقع في فخ مشروع إسرائيل للتظاهر بحماية الأقليات

أكّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في تعليق على الأحداث التي شهدتها مجدل شمس في الجولان، أنّ "ما حدث ما هو إلا محاولة خسيسة فاشلة لسلخ الجولان العربي السوري عن طبيعته الجغرافية وامتداداته العائلية وهو الذي كان وما يزال يرفض التواطؤ على هويته السورية العربية".
وقال: "إن الجولان لن يقع في فخ مشروع إسرائيل للتظاهر بحماية الأقليات التي لا تبتغي منه إلا تفتيت المنطقة إلى دويلات تحمي حدوده المزورة"، كما إننا نعتبر ان محاولات إسرائيل المتكررة للتلطي خلف المدنيين للخروج من مأزقها المدان لدى كل شعوب العالم الحر لن يمر وسيرفضه الجولان بشبابه وشيبه حتى التحرير الكامل، كما سنرفضه نحن دائما وأبداً وهذا تاريخنا الذي تعودناه ولسوف نعتنقه نهجاً شريفاً طالما حيينا".
وجزم أرسلان في بيان له، أنّ "كل الأحرار في العالم وفي الوطن العربي، وبالأخص المعروفيين الموحدين الوطنيين العروبيين هم قلباً وقالباً مع اهلنا في الجولان البطل، وهو عمق مقاومتنا الشريفة وجزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة التي لن تعود إلى كنفها الطبيعي إلا بالصمود والمقاومة".
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