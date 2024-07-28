"الأنباء": ملف الرئاسة في لبنان مؤجل ودعوة لإحياء الجبهة اللبنانية

نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن "مرجع وطني مسيحي"، قوله إنه "قد يعتبره كثيرون جلدا للذات، وإمعانا في اجترار الخيبات، واستسلاما لواقع نظنه لن يتغير، انما الحقيقة تكمن في أننا نرفض امتلاك المبادرة والإرادة، لنكون حاضرين ومشتغلين في صنع القرارات الكبرى التي تحدد وجه لبنان وحاضره ومستقبله"، متحسرا على الماضي غير البعيد للقيادات المسيحية التي "كانت تفرض إرادتها وتوجهاتها من خلال التفاهم مع الآخر في الوطن، وكانت مواقفها محط انتظار الداخل والخارج، لمعرفة التوجهات في الاستحقاقات السياسية وغير السياسية في لبنان".

ورأى المرجع في تصريح إلى "الأنباء" ان "الصراع المسيحي ـ المسيحي الذي برز بقوة بعد غياب الإطار الجامع للقوى الأساسية نتيجة نتائج وتداعيات الحرب الاهلية، وعدم تقدم القيادات الجديدة إلى بلورة إطار جديد، هو الذي أثر في شكل مباشر على الدور المسيحي في القرار الوطني، وهذا الصراع هو نتيجة عدم وجود جبهة تجمعهم، كما كان الحال أيام الجبهة اللبنانية".

وأكد المرجع انه "لا خلاف بين القوى المسيحية الرئيسية (لاسيما القوات والتيار والكتائب والمردة) حول النظرة المبدئية للقضايا الوطنية، الا ان المعضلة تكمن في انهم لا يلتقون وفق إطار معين، وهذا يشكل ضعفا في الموقف المسيحي، يؤدي إلى تشتت وتضييع القدرة على التأثير الفاعل".

ودعا المرجع إلى "العودة لإحياء جبهة لبنانية للمسيحيين، تضم قيادات الأحزاب الأساسية، وحتى الشخصيات المؤثرة، يتفاهمون داخلها على القضايا الاستراتيجية، ويترك لكل حزب او تيار خياراته التكتيكية مثل التحالفات النيابية والعلاقات مع القوى الحزبية السياسية الاخرى، كون هذا النموذج نجح أيام القادة التاريخيين أمثال كميل شمعون وبيار الجميل وسليمان فرنجية وريمون اده".

وفي رده على سؤال حول أسباب دعوته إلى ولادة جبهة لبنانية جديدة تضم القادة المسيحيين، أشار إلى ان "السبب الجوهري يكمن في ان الدور المسيحي مهمش راهنا، بدليل ان التفاوض حول القضايا الوطنية يحصل مع الجبهة اللبنانية الإسلامية، وان كانت هذه الجبهة غير معلنة، بينما تشتت القوى المسيحية جعل دورها يتراجع، والاهتمام الدولي يضعف تجاهها".

ولفت المرجع إلى انه "يجب عدم توقع ان يبادر الآخر لتقديم هدايا مجانية لهذه القوى، بينما المطلوب ان تسارع إلى التلاقي وتحصين الموقف وانتزاع الدور المتوازن في القرار وفق الدستور والقانون، وهذا الأمر يجب ان يكون أولوية مسيحية انطلاقا من كون الحضور المسيحي أساسا في الحفاظ على لبنان بتركيبته الفريدة".

وناشد المرجع "القيادات المسيحية الأساسية للمبادرة إلى طي صفحة الماضي البعيد والقريب، وأعتقد ان احدا ما يجب ان يفك العقدة ويكسر الحلقة المفرغة، وربما اللقاء بين الرئيس العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يكون الجسر الممهد للوصول إلى موقف او إطار مسيحي يستعيد الشراكة في القرار الوطني".

هذا، وقالت الصحيفة إن "ملف رئاسة الجمهورية يبدو مؤجلا إلى فترة لا بأس بها، والثابت أنها غير قريبة، وترتبط باليوم التالي لنهاية الحرب في غزة، أو التوصل إلى هدنة عسكرية هناك".