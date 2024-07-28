الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى حادثة مجدل شمس إلى 12

ذكر الجيش الإسرائيلي، أن عدد قتلى حادثة مجدل شمس ارتفع إلى 12.

ويأتي ذلك بعد حادثة مجدل شمس في الجولان التي زعم الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" يتحمل مسؤولية إطلاق صاروخ عليها ما أدى لمقتل 9 إسرائيليين، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس مسؤول أميركي قوله إلى أنّ "الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كنا نخشاها، ونحاول تجنبها منذ 10 أشهر"، كاشفًا أنّ "مسؤولين في حزب الله أبلغوا الأمم المتحدة أنّ الحادث في مجدل شمس كان نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي اعتراضي مضاد للصواريخ على ملعب لكرة القدم".