توقيف 9 أشخاص خلال ثلاث تظاهرات في لندن

ياسر رشاد - القاهرة - قالت شرطة لندن أنّها أوقفت 9 أشخاص بشبهة ضلوعهم في حوادث وقعت خلال 3 تظاهرات، إحداها شارك فيها الآلاف؛ تلبية لدعوة أطلقها الناشط اليميني المتطرف، تومي روبنسون.

وأوضحت شرطة العاصمة لندن، اليوم الأحد، إنّ 4 أشخاص، يشتبه في اعتدائهم على 4 شرطيين، ولم يصب أحد بجروح خطيرة.

وأتى توقيف هؤلاء بعد توقيف رجلين بتهمة الاعتداء على أحد المشاركين في تظاهرة مضادة لتظاهرة اليمين المتطرف.

وأوقفت الشرطة هذا المتظاهر بعد أن اتّهمته بالاعتداء على أحد عناصرها.

وبحسب مصدر طبي، فقد نقل الجريح إلى المستشفى بعد أن اشتبهت الشرطة بارتكابه جرائم أو مخالفات للنظام العام؛ بدافع الكراهية العنصرية إثر مهاجمته العلم الفلسطيني وإدلائه بتعليقات عنصرية.