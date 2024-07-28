غالانت يتفقد ملعب مجدل الشمس الذي جرى استهدافه بصاروخ

ياسر رشاد - القاهرة - تفقد يوآف جالانت، وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، موقع ملعب بلدة مجدل شمس الذي جرى استهدافه بصاروخ وأسفر عن سقوط 12 قتيلًا و30 مصابًا على الأقل.

ورغم نفي حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، إلّا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهم الحزب بإطلاق الصاروخ الذي أصاب ملعب كرة قدم في البلدة المحتلة.

وفي آخر التطورات، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على بلدة طير حرفا في محيط مدينة صور جنوب لبنان.

وذكرت أنّ هناك غارتين للاحتلال الإسرائيلي تستهدفان مدينة الخيام بمحافظة النبطية.

إلى ذلك، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتواجد بواشنطن، أصابع الاتهام إلى حزب الله في استهداف بلدة مجدل شمس، وتوعده برد قاسٍ.

ووسط حالة التصعيد المتبادل على الحدود "اللبنانية - الإسرائيلية"، حثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، وقائد قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية، الجنرال أرولدو لاثارو، على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.