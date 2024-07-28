تراشق لفظي بين هاريس وترامب قبل الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - وصفت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، نفسها بأنها الطرف الأضعف في الانتخابات الرئاسية ووصفت خصمها الجمهوري دونالد ترامب بأنه "غريب تمامًا"، في حين وصف ترامب هاريس بأنها "ليبرالية مجنونة"، بينما بدأ المتنافسان سلسلة من الفعاليات في إطار حملتهما الانتخابية.

يأتي هذا التراشق بعد أسبوع عاصف شهد صعود هاريس إلى قمة بطاقة الترشيح عن الحزب الديمقراطي، بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن (81 عامًا) عن مسعاه للفوز بولاية ثانية تحت ضغط متزايد من رفاقه الديمقراطيين.

وتشير سلسلة من استطلاعات الرأي إلى أن دخول هاريس السباق محا التقدم الذي كان يتمتع به ترامب على بايدن في غضون أيام.

وقالت هاريس في كلمة لها في فعالية خاصة لجمع التبرعات شارك فيها المغني وكاتب الأغاني جيمس تايلور في بيتسفيلد بولاية ماساتشوستس، إن الكثير مما يقوله ترامب والسناتور الأمريكي جيه دي فانس المرشح نائبًا على بطاقته الانتخابية "غريب تمامًا".

ويعد استخدامها لكلمة "غريب" لوصف خصومها جزءًا من استراتيجية جديدة من الديمقراطيين، ووصفت حملة هاريس ترامب بأنه "عجوز وغريب للغاية" بعد ظهوره على قناة فوكس نيوز، الخميس، وظهر مؤيد واحد على الأقل خلال فعالية أمس السبت

حاملًا لافتة مكتوبًا عليها "ترامب غير طبيعي".

ومثلما فعلت خلال سلسلة من فعاليات الحملة الانتخابية خلال الأيام القليلة الماضية، قارنت هاريس مرة أخرى بين سجلها كمدعية عامة وسجل ترامب كمجرم مدان، وقالت إن مسعاها يتعلق بالمستقبل، بينما يريد ترامب إعادة البلاد إلى "الماضي المظلم".