الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين أوكرانيتين في مقاطعة بيلجورود

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنَّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين مُسيرتين في أجواء مقاطعة بيلجورود.

وجاء في بيان الوزارة الذي أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "في 27 يوليو من هذا العام، جرى إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مُسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة مُسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، روستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المُسيرة والصواريخ.