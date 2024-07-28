اخبار العالم

الاحتلال يقتحم الزاوية ويداهم منازل المواطنين اليوم الأحد

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الزاوية، غرب سلفيت وفقا ل"وفا".

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منازل المواطنين وفتشتها بشكل دقيق، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن جيش الاحتلال داهم عدة منازل واستولى على تسجيلات كاميرات.

وقال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، إن الرئيس محمود عباس قد وافق على تلبية الدعوة لزيارة تركيا، ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفا أن الاتصالات لا زالت قائمة لتحديد الموعد المناسب لهذه الزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية ووفق الأصول.

وأوضح السفير مصطفى، أن سيادة الرئيس تلقى رسالة دعوة من رئيس البرلمان التركي لإلقاء خطاب أمام البرلمان التركي،  وأن العمل جار على تحديد موعدها من خلال الاتصالات الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد السفير مصطفى عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مقدرا عاليا مواقف تركيا الداعمة والمناصرة لحقوق شعبنا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا