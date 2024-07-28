الاحتلال يقتحم الزاوية ويداهم منازل المواطنين اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الزاوية، غرب سلفيت وفقا ل"وفا".

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منازل المواطنين وفتشتها بشكل دقيق، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن جيش الاحتلال داهم عدة منازل واستولى على تسجيلات كاميرات.

وقال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، إن الرئيس محمود عباس قد وافق على تلبية الدعوة لزيارة تركيا، ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفا أن الاتصالات لا زالت قائمة لتحديد الموعد المناسب لهذه الزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية ووفق الأصول.

وأوضح السفير مصطفى، أن سيادة الرئيس تلقى رسالة دعوة من رئيس البرلمان التركي لإلقاء خطاب أمام البرلمان التركي، وأن العمل جار على تحديد موعدها من خلال الاتصالات الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد السفير مصطفى عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مقدرا عاليا مواقف تركيا الداعمة والمناصرة لحقوق شعبنا.