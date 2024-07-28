معاك دبلوم وعايز تدخل جامعة؟.. قائمة بالكليات المتاحة بتنسيق 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 3 سنوات، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية عام 2024 نظام الثلاث سنوات "تجاري، صناعي، سياحة وفنادق، زراعي، مساعدي خدمات صحية"، بكليات الجامعات والمعاهد الفنية المتوسطة الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2024، ويتاح لتلك الشريحة التقديم خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

وفيما يتعلق بالقبول بالكليات الجامعية لحاملي مؤهلات دبلون الصناعة ونظائره، فيسمح لهؤلاء الطلاب القبول في كليات الآثار جامعات القاهرة - الفيوم- أسوان- سوهاج – قنا –الأقصر- دمياط – الزقازيق –مطروح، تخصصات ترميم آثار– ترميم دقيق- ترميم معماري، وفي كلية التربية جامعة حلوان من جميع التخصصات وكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان م جاهزة – نسيج – جلود وبدائلها وجامعة المنوفية ملابس جاهزة، وجامعة العريش ملايس جاهزة- نسيج

ويتم قبول هؤلاء الطلاب في كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بـ4 جامعات هي حلوان السويس، سوهاج، بني سويف، من جميع التخصصات، وفي برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان من كافة التخصصات، وفي برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

يشترط اجتياز الطالب الاختبارات التي تجرى للطلاب المرشحين إلى الكليات التي تشترط ذلك لقبولها.