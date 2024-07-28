نهاد أبو القمصان معلقة على قضية الزوجة وحماتها: "القضية شملت 7 جرائم" -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قالت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قضية اتهام زوجة بالتعدي على حماتها في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية شملت 7 جرائم.

وأوضحت "أبو قمصان"، في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية، أن الزوجة اعتدت على والدة زوجها بعد أن ارتكبت بحقها 3 جرائم وهي ضرب والدة زوجة ابنها وجريمة سب وقذف في حق زوجة ابنها بلفظ خارج بشهادة شاهدين وجريمة التنمر أن "أهلها مبيجلوهاش عشوراء وفرشها ذي الزفت".

وأعربت عن استنكارها من طلبهما لها بتناول حبة الغلة يإعتبرها تحريض منها للزوجة على الإنتحار مستشهدة بواقعة طالبة كلية طب جامعة العريش نيرة صلاح التي تعاطت حبة غلة بعد أن تعرضت لواقعة تنمر .

وتابعت المحامية قائلا : كما أن الزوج ارتكب 3 جرائم أولها نشر فيديو تشهير لزوجته دون موافقتها والجريمة الثانية مخالفة قيم الأسرة والجريمة الثالثة هي تعرض حياة أم وطفلها للخطر بدفع 350 جنيهًا مصاريف نفقة شهرية على رغم من مقدرته المادية في دفع أكثر من ذلك بكثير.

واختتمت المحامية حديثها مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الزوج ووالدته التي ارتكبوها بحق زوجته.

وكانت المحامية نهاد أبو القمصان قد أعلنت عن استعدادها لمتابعة قضية اتهام الزوجة بالتعدي على والدة زوجها في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى وجود جوانب غير مفهومة في الواقعة تحتاج إلى توضيح.

اقرأ أيضا:

أمطار رعدية ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"زي النهاردة".. الرئيس جمال عبدالناصر يعلن تأميم قناة السويس - (نص القرار)