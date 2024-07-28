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خطة حكومية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.. تعرف على تفاصيلها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامة

الأحد، 28 يوليو 2024 08:00 ص

في ظل اهتمام الدولة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ويأتي برنامج الحكومة مواكبا لجهود الدولة في هذا الشأن، ويمكن بلورة ذلك من خلال:

  • رصد جميع أشكال وأساليب الشبكات الإجرامية العاملة في ذلك المجال. واستثمار المعلومات المتاحة عقب تقييمها وتحليلها لوضع آليات المكافحة وصولا إلى توجيه ضربات أمنية لتلك الشبكات.
  • رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة أشكال وصور الجريمة المنظمة خاصة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر.
  • مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة، من خلال آلية ترتكز على محوري مكافحة العرض وملاحقة العصابات الإجرامية القائمة عليه.
  • تعزيز التعاون الأمني والمعلوماتي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تعزيز التعاون وتحسين الاتصالات والتنسيق بين وكالات إنفاذ القانون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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