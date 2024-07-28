شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حكومية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

في ظل اهتمام الدولة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ويأتي برنامج الحكومة مواكبا لجهود الدولة في هذا الشأن، ويمكن بلورة ذلك من خلال: