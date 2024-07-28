لافروف: تدمير "حماس" بالكامل مستحيل

اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أنّه لا توجد حتى الآن أي آفاق لوقف إراقة الدماء في غزة. ردا على دعوات لوقف إطلاق النار، قالت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو إنها لن تتوقف حتى تدمير حركة "حماس" بالكامل. في رأيي، ويشاركني العديد من زملائي وجهة النظر هذه، من غير الواقعي التدمير بشكل كامل لمنظمة قائمة لديها ما يكفي من القدرات والدعم، بما في ذلك في العالم الإسلامي".
وأشار، في تصريحات صحافية عقب زيارته لماليزيا، إلى أن بعض الدول تحاول إعداد مقترحات تسوية جديدة تنص على وقف تدريجي للعنف، "نظرا لأن إسرائيل ترفض وقفا فوريا لإطلاق النار".
ولفت لافروف إلى أنّ "بعض الدول العربية، مصر وقطر (تحديدا) تعمل مع الأميركيين، كما أنها تعقد اجتماعات مع الإسرائيليين. ليس صحيحا تماما، برأيي، أن يبقى الفلسطينيون أنفسهم مستبعدين من الاتصالات التي من شأنها تحديد مصيرهم في نهاية الأمر"، مؤكدا أن روسيا "ستواصل المساهمة في استعادة الوحدة الفلسطينية".
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