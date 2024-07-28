سفير فلسطين لدى أنقرة: عباس وافق على تلبية الدعوة لزيارة تركيا ولقاء أردوغان

أعلن السّفير الفلسطيني لدى ​تركيا​ فائد مصطفى، أنّ "الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ قد وافق على تلبية الدّعوة لزيارة تركيا، ولقاء الرّئيس ​رجب طيب أردوغان​"، مشيرًا إلى أنّ "الاتصالات لا زالت قائمة لتحديد الموعد المناسب لهذه الزّيارة، من خلال القنوات الدّبلوماسيّة ووفق الأصول".

وأوضح أنّ "عبّاس تلقّى رسالة دعوة من رئيس البرلمان التّركي لإلقاء خطاب أمام البرلمان التركي، وأنّ العمل جار على تحديد موعدها، من خلال الاتصالات الرّسميّة عبر القنوات الدّبلوماسيّة بين البلدين"، مؤكّدًا "عمق العلاقات الأخويّة الّتي تربط بين البلدين والشّعبين الشّقيقين"، ومقدّرًا عاليًا "مواقف تركيا الدّاعمة والمناصرة لحقوق شعبنا".