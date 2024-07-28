أعلن السّفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، أنّ "الرّئيس الفلسطيني محمود عباس قد وافق على تلبية الدّعوة لزيارة تركيا، ولقاء الرّئيس رجب طيب أردوغان"، مشيرًا إلى أنّ "الاتصالات لا زالت قائمة لتحديد الموعد المناسب لهذه الزّيارة، من خلال القنوات الدّبلوماسيّة ووفق الأصول".
وأوضح أنّ "عبّاس تلقّى رسالة دعوة من رئيس البرلمان التّركي لإلقاء خطاب أمام البرلمان التركي، وأنّ العمل جار على تحديد موعدها، من خلال الاتصالات الرّسميّة عبر القنوات الدّبلوماسيّة بين البلدين"، مؤكّدًا "عمق العلاقات الأخويّة الّتي تربط بين البلدين والشّعبين الشّقيقين"، ومقدّرًا عاليًا "مواقف تركيا الدّاعمة والمناصرة لحقوق شعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فلسطين لدى أنقرة: عباس وافق على تلبية الدعوة لزيارة تركيا ولقاء أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.