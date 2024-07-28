أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بأنّه "تُسجَّل منذ منتصف اللّيل الماضي وحتّى صباح اليوم، طلعات استكشافيّة لمسيّرة إسرائيليّة فوق مزارع شبعا المحتلّة ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا، وصولًا حتّى مرتفعات جبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيا الوادي، وإقليم التفاح وخاصّةً تلة الأحمديّة المشرفة على وادي برغز ومجرى الليطاني".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تحليق متواصل لمسيّرة إسرائيلية فوق مزارع شبعا والعرقوب ومرتفعات جبل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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