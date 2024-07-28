أعربت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت ورئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، عن استنكارهما "مقتل المدنيّين من أطفال صغار ومراهقين في مجدل شمس"، مشدّدَين على أنّه "يجب حماية المدنيّين في جميع الأوقات".
وأشارا في بيان مشترك، إلى "أنّنا نحثّ الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النّفس، ووضع حدّ للتّبادل المكثّف والمستمر لإطلاق النّار، الّذي قد يشعل صراعًا أوسع نطاقًا، من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصوّرها". وذكرا أنّ "اليونيفيل ومكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يجريان اتصالات مع كلّ من لبنان وإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر منسقة الأمم المتحدة وقائد "اليونيفيل" استنكرا مقتل مدنيين في مجدل شمس: لوضع حد لتبادل إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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