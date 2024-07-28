زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرات حربيّة شنّت خلال ساعات اللّيلة الماضية، غارات متزامنة على سلسلة أهداف لـ"​حزب الله​" في سبع مناطق مختلفة في أنحاء ​لبنان​". وأشار في تصريح، إلى أنّ "من بين الأهداف الّتي تمّ استهدافها في عمق وجنوب لبنان، مخازن أسلحة وبنى تحتيّة في مناطق شبريحة وبرج الشمالي والبقاع وكفركلا ورب ثلاثين والخيام وطير حرفا".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قصفنا ليلًا وبالتزامن أهدافًا لـ"حزب الله" في عمق وجنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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