ترامب: أريد أمريكا عاصمة الكوكب للعملات المشفرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، إنه إن لم تتبنَّ الولايات المتحدة العملات المشفرة وتكنولوجيا البتكوين، فستهيمن عليها الصين ودول أخرى.

وأضاف ترامب، خلال أكبر مؤتمر للبتكوين في الولايات المتحدة، إنه يريد أن يتم تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة، لضمان أن تكون "عاصمة الكوكب للعملات المشفرة".

وتابع: "أقف أمامكم اليوم مليئا بالاحترام والإعجاب لما حققه مجتمع البيتكوين إنه أمر مذهل بالفعل. إن أردت تشبيه البتكوين فهو أشبه بصناعة الصلب قبل مئة عام، وأعتقد أنكم ما زلتم في بدايتكم لمعرفة أهميته".

وقال ترامب: "سأطرح خطتي لضمان أن تكون الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على كوكب الأرض والقوة العظمى للبيتكوين في العالم، وإذا كانت العملات المشفرة ستحدد المستقبل، فأريد أن يتم تعدينها وسكها وصنعها داخل بلادنا".

ويسابق ترامب والمرشحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس الزمن لكسب أكبر عدد من المؤيدين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وأظهر استطلاع للرأي لصحيفة "وول ستريت جورنال" نُشر الجمعة، أن ترامب يتقدم بفارق نقطتين مئويتين على هاريس، نائبة الرئيس حاليا.

ويتقدم ترامب على هاريس بنسبة 49 بالمئة مقابل 47 بالمئة، وفقا لاستطلاع الرأي الذي شارك فيه ألف ناخب مسجل، بهامش خطأ يزيد أو ينقص 3.1 نقطة مئوية.

وكان ترامب يتقدم بفارق 6 نقاط مئوية في استطلاع سابق من هذا الشهر على الرئيس جو بايدن، الذي انسحب من السباق الرئاسي قبل أيام