حزب الله يعلن استهدف نقاط عسكرية إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم حزب الله اللبناني ، اليوم الخميس 25 تموز 2024، استهداف نقاط تموضع لضباط وجنود بطائرات مسيرة استهدفت موقعا عسكريا شمال إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان إن قواته شنت "هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية ‏التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف التابع للواء النار 288".

وأضاف أن الهجوم "استهدف نقاط تموضع واستقرار ضباطه ‏وجنوده وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".

وأوضح أن هجومه جاء دعما للشعب الفلسطيني في غزة ، وردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة رب ثلاثين(جنوب لبنان)".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخص وجرح اثنين بغارة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين.

المصدر : وكالات