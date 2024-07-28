شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: إطلاق حملة إيد واحدة للتحالف الوطنى تعزز التكافل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملات تنموية بعنوان إيد واحدة لخدمة مليون ونصف أسرة بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز التكافل الاجتماعي والتضامن بين أبناء الوطن.

وأوضحت نصر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذه الحملة جزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يبذل جهود كبيرة لمساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، ويعمل التحالف بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.

وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن التحالف الوطني قدم العديد والعديد من المبادرات الإنسانية التي أطلقها التحالف الوطني لتوفير حياه كريمة للمواطنين، أهمها مبادرة مراكب الرزق لتوفير مراكب صيد حديثة كي يتمكن الصيادون من كسب رزقهم، ومبادرة إعادة إعمار المنازل، ومبادرة فرح قلبي، ومبادرة «ازرع»، ومن خلالها تمت تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية، وتمكين صغار المزارعين لزراعة الأرض الزراعية، قوافل ستر وعافية، التي تقدم خدمات للمواطنين، وبينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه للمنازل ونشر ثقافة التطوع، وما زال الخير مستمرا لكل شبر في مصر.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني كان حريصا منذ اليوم الأول لتدشينه على انتهاج استراتيجية بعيدة كل البعد عن العشوائية لضمان وصول المساعدات والدعم إلى المستحقين، وذلك من خلال تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة الاستفادة لدى الأسر الأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادي الصعب الذي مرت به مصر خلال الفترة الماضية.