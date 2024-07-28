"النشرة": مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلًا بين طاريا وشمسطار غربي بعلبك ولا إصابات

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، بأنّ "مسيّرة إسرائيليّة استهدفت فجر اليوم، منزلًا في منطقة الجعيلي بين بلدتَي طاريا وشمسطار غربي بعلبك بصاروخَين، ما أدّى إلى تدمير المنزل بالكامل، من دون وقوع إصابات".

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