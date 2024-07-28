يعقوب: نتانياهو افتعل مجزرة مجدل شمس لابتزاز أميركا وسيعمل على توسيع الحرب رغم خوفه

أكّد رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق حسن يعقوب، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يتسطع أن ينتزع ضمانةً من أميركا لبقائه بالسّلطة، ولا لدعمه بتوسيع الحرب، لذلك افتعل مجزرة مجدل شمس واتّهم بها المقاومة، لابتزاز أميركا؛ وسيعمل على توسيع الحرب رغم خوفه الشّديد".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "المفاوضات تجري الآن على أمرَين: الأوّل أن تضغط إيران على "أنصار الله" لتخفيف الرّدّ المرتقب، والثّاني الضّغط على الدّاخل اللّبناني حتّى يتحرّك ضدّ المقاومة"، لافتًا إلى أنّه "سيقذف كرة النّار الّتي ستحرقه مع الكيان الصّهيوني. ترقّبوا واصبروا ولا تتفاجأوا".
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