أكّد وزير الخارجيّة الإسرائيليّة ​يسرائيل كاتس​، لموقع "أكسيوس"، أنّ "هجوم "​حزب الله​" على مجدل شمس تجاوز كلّ الخطوط الحمراء، وسيكون الردّ وفقًا لذلك". ونقلت القناة 12 الإسرائيليّة، عن كاتس قوله: "نقترب من حرب شاملة مع "حزب الله"، ولا شكّ أنّنا سندفع ثمنًا، لكنّ الحزب سيدفع ثمنًا أكبر".

كانت هذه تفاصيل خبر كاتس: هجوم "حزب الله" على مجدل شمس تجاوز الخطوط الحمراء ونقترب من حرب شاملة معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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