هاليفي زعم أن "حزب الله" أطلق صاروخ "فلق" على مجدل شمس⁩: نرفع جاهزيتنا للمرحلة التالية من القتال بالشمال

زعم رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال ​هرتسي هاليفي​، عقب زيارته ​مجدل شمس​ وتفقّده ملعب كرة القدم، ولقائه زعيم الطّائفة الدّرزيّة في إسرائيل الشّيخ موفق طريف، ومندوبين عن السّلطات المحليّة وقائد المنطقة الشّماليّة وقائد الفرقة 210، "أنّنا نعرف بالضّبط من أين أُطلقت القذيفة الصّاروخيّة. قمنا بفحص بقايا القذيفة على جدران الملعب، ونستطيع القول إنّها قذيفة صاروخيّة من نوع "فلق"، تحمل رأسًا حربيًّا وزنه 53 كيلوغرامًا. هذه قذيفة صاروخيّة لـ"​حزب الله​".

وأشار إلى "أنّنا نرفع بشكل كبير جاهزيّتنا للمرحلة المقبلة من القتال في الشّمال، وبالتّزامن مع ذلك نخوض القتال في غزة. نحن نعرف شنّ الغارات بعيدًا جدًّا عن إسرائيل"، لافتًا إلى "أنّنا سنواجه مزيدًا من التحدّيات، وسنرفع الجاهزيّة. عندما يتطلّب ذلك، سنتحرّك بقوّة". وأكّد أنّ "واجبنا هو إعادة السكان إلى الشّمال بأمان إلى البيوت، في كلّ الشمال- الجليل وهضبة الجولان. هذا واجب مطلق".