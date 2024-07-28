حريق بمستودع للنفط في كورسك غرب روسيا بعد هجوم مسيرات أوكرانية

اندلع حريق في مستودع للنفط في مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا نتيجة هجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية الليلة الماضية، حسبما أفاد القائم بأعمال حاكم المقاطعة أليكسي سميرنوف.

وأشار سميرنوف في تصريح، إلى أنّ "الليلة استهدفت طائرات بدون طيار أوكرانية مستودعا للنفط في منطقة كورسك مما أدى إلى اشتعال النيران في ثلاثة خزانات وقود". وأضاف أن أحدا من سكان أو عمال المنشأة الصناعية لم يصب بأذى.

وذكر سميرنوف أنه فرق إطفاء تضم 82 فردا و32 وحدة من المعدات الخاصة تشارك في مكافحة الحريق، موضحا أنه تم حتى الآن إخماد الحريق في أحد الخزانات وأن عملية الإطفاء مستمرة.

وتعرضت كورسك وبيلغورود المجاورة لهجوم بمسيرات الليلة الماضية، حسب وزارة الدفاع الروسية التي قالت أن قواتها دمرت خمس مسيرات معادية في بيلغورود واثنتين في كورسك.