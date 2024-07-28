بعد حادث مجدل شمس.. إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان

الشارقة - اميمة ياسر -

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة من الغارات على مناطق عدة جنوبي لبنان، وذلك ردا على مزاعم إطلاق صاروخ نحو مجدل شمس في الجولان.

وقصف الطيران الإسرائيلي بلدات العباسية والبرج الشمالي في قضاء صور، مما تسبب في إصابات طفيفة تم نقلها إلى المستشفى.

ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، وقائد قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية الجنرال أرولدو لاثارو، للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

جاء هذا بعد مقتل 12 بينهم أطفال جراء هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس بمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال المسئولان بالأمم المتحدة في بيان مشترك: "نستنكر مقتل المدنيين من أطفال صغار ومراهقين في مجدل شمس. يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات".

وطالب المسؤولان بوضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، مشيرين إلى أن تبادل القصف قد يشعل صراعا أوسع نطاقا من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها.

وأفادت وسائل إعلامية بأن بعثة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) ومكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يجريان اتصالات مع كل من لبنان وإسرائيل بهدف احتواء الموقف.

من جانبه، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، حزب الله اللبناني بدفع ثمن غال مقابل هجومه الصاروخي على مجدل شمس.

ونفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الذي أوقع أكبر عدد من القتلى سواء في إسرائيل أو في الأراضي التي ضمتها إليها منذ بدء الصراع في غزة بالسابع من أكتوبر الماضي.