شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 18 شخصًا إثر انهيار أرضي في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 12 شخصاً مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، اليوم، إثر انهيار أرضي جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة هنغانغ بمقاطعة هونان بوسط الصين.

وذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية، عبر موقعها الإلكتروني أن مركز الطوارئ الإقليمي في هونان أفاد أنه بعد وقوع الانهيار الأرضي في المدينة بدأت جهود الإنقاذ الطارئة أعمالها.

وأعلن المركز استخراج 18 شخصًا، منهم 12 قتيلاً و6 مصابين، في حين استمرار أعمال الإنقاذ في الموقع.