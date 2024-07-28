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مصرع وإصابة 18 شخصًا إثر انهيار أرضي في الصين

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واس- بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي 12 شخصاً مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، اليوم، إثر انهيار أرضي جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة هنغانغ بمقاطعة هونان بوسط الصين.
وذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية، عبر موقعها الإلكتروني أن مركز الطوارئ الإقليمي في هونان أفاد أنه بعد وقوع الانهيار الأرضي في المدينة بدأت جهود الإنقاذ الطارئة أعمالها.
وأعلن المركز استخراج 18 شخصًا، منهم 12 قتيلاً و6 مصابين، في حين استمرار أعمال الإنقاذ في الموقع.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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