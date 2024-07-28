الرئيس الإيراني: نسعى لتعزيز مكانة إيران في العالم الإسلامي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تسعى لتعزيز مكانتها في العالم الإسلامي والعمل على إقامة علاقات بناءة مع دول العالم. جاءت تصريحات بزشكيان خلال كلمة ألقاها اثناء تنصيبه كرئيسآ لايران ، حيث شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقال بزشكيان: "نسعى لتعزيز مكانة إيران في العالم الإسلامي وأن تكون لدينا علاقات بناءة ومثمرة مع جميع دول العالم. نؤمن بأن التعاون والحوار هما السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع."

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إيران ملتزمة بمبادئ السلام والتعاون الدولي، وتسعى لتطوير علاقاتها مع مختلف الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع كل من يرغب في بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم."

هيئة البث العبرية: المجلس الوزاري المصغر سيجتمع مساء اليوم ونتنياهو سيجري تقييما للوضع قبل ذلك

أفادت هيئة البث العبرية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيجتمع مساء اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة. ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييمًا للوضع الأمني قبل الاجتماع.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الشمالية، حيث من المتوقع أن يناقش الوزراء التحديات الأمنية الحالية وخيارات الرد المتاحة.

وذكرت المصادر أن نتنياهو سيتلقى تقارير مفصلة من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول الوضع الميداني، وسيتم بحث الإجراءات الممكنة لضمان أمن واستقرار المنطقة. وقالت المصادر: "نتنياهو سيجري تقييما شاملا للوضع قبل اجتماع المجلس الوزاري المصغر لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على أحدث المعلومات المتاحة."

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لقوات الأمن والشرطة والطوارئ والإنقاذ لحفظ الأمن بمجدل شمس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم قوات الأمن والشرطة والطوارئ والإنقاذ بهدف حفظ الأمن في منطقة مجدل شمس. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان استجابة فعالة وسريعة لأي حوادث طارئة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوترات الأمنية المتزايدة في المنطقة، وأن غرفة العمليات المشتركة ستعمل على تحسين التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان حماية المواطنين والاستجابة الفورية لأي تهديدات.

وأضاف المتحدث: "تشكيل غرفة العمليات المشتركة يعكس التزامنا بضمان الأمن والسلامة في منطقة مجدل شمس. سنواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأجهزة الأمنية لضمان أن تكون استجابتنا للحوادث فعالة وسريعة."

وأشار إلى أن غرفة العمليات ستشمل ممثلين عن الجيش، الشرطة، خدمات الطوارئ والإنقاذ، وستكون مسؤولة عن مراقبة الوضع الأمني واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.