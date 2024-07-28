إيهود باراك: على إسرائيل أن ترد على حزب الله بشكل موجع

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إلى ضرورة أن ترد إسرائيل على حزب الله بشكل موجع، مع تجنب الانجرار إلى حرب شاملة ، جاءت تصريحات باراك خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، حيث شدد على أهمية التوازن في الرد على التهديدات الأمنية التي يمثلها حزب الله.

وقال باراك: "يجب على إسرائيل أن ترد على حزب الله بطريقة تجعلهم يدركون أن أفعالهم غير مقبولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تصعيد يتسبب في حرب واسعة النطاق." وأضاف أن الرد الموجع والمدروس هو السبيل الأمثل لضمان الأمن والاستقرار دون الدخول في صراع طويل الأمد.

وأشار باراك إلى أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تكون حذرة في قراراتها وأن تعمل على تفادي أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب. وأكد على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية والاستخباراتية لإسرائيل لضمان قدرتها على مواجهة التهديدات المتزايدة من قبل حزب الله.

الرئيس الإيراني: نسعى لتعزيز مكانة إيران في العالم الإسلامي وأن تكون لدينا علاقات بناءة مع دول العالم

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تسعى لتعزيز مكانتها في العالم الإسلامي والعمل على إقامة علاقات بناءة مع دول العالم. جاءت تصريحات بزشكيان خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر دولي يعقد في طهران، حيث شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقال بزشكيان: "نسعى لتعزيز مكانة إيران في العالم الإسلامي وأن تكون لدينا علاقات بناءة ومثمرة مع جميع دول العالم. نؤمن بأن التعاون والحوار هما السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع."

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إيران ملتزمة بمبادئ السلام والتعاون الدولي، وتسعى لتطوير علاقاتها مع مختلف الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع كل من يرغب في بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم."

هيئة البث العبرية: المجلس الوزاري المصغر سيجتمع مساء اليوم ونتنياهو سيجري تقييما للوضع قبل ذلك

أفادت هيئة البث العبرية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيجتمع مساء اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة. ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييمًا للوضع الأمني قبل الاجتماع.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الشمالية، حيث من المتوقع أن يناقش الوزراء التحديات الأمنية الحالية وخيارات الرد المتاحة.

وذكرت المصادر أن نتنياهو سيتلقى تقارير مفصلة من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول الوضع الميداني، وسيتم بحث الإجراءات الممكنة لضمان أمن واستقرار المنطقة. وقالت المصادر: "نتنياهو سيجري تقييما شاملا للوضع قبل اجتماع المجلس الوزاري المصغر لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على أحدث المعلومات المتاحة."