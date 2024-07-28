القناة 12 الإسرائيلية: أنباء عن قتال عنيف في خان يونس بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حماس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية باندلاع قتال عنيف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حركة حماس. وذكرت القناة أن الاشتباكات جاءت في إطار عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي في خان يونس.

ونشرت القناة العبرية ، ان مدينة خان يونس تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين من حماس. العملية العسكرية تهدف إلى القضاء على مواقع تابعة للحركة في المنطقة."

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية في هذه الاشتباكات، مشيرة إلى أن هناك تقارير عن سقوط ضحايا من الجانبين. وذكرت أن القوات الإسرائيلية تواجه مقاومة شديدة من قبل عناصر حماس الذين يتحصنون في مناطق مأهولة بالسكان.

المرشد الإيراني: قضية فلسطين وغزة أصبحت قضية عالمية وحاضرة في كل مكان والاحتلال الإسرائيلي عصابة إجرامية

أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن قضية فلسطين وغزة أصبحت قضية عالمية وحاضرة في كل مكان، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين. جاءت تصريحات خامنئي خلال خطاب ألقاه في اجتماع مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال خامنئي: "قضية فلسطين وغزة لم تعد مجرد قضية إقليمية، بل أصبحت قضية عالمية تهم الشعوب في كل مكان. إن معاناة الشعب الفلسطيني وظلم الاحتلال الإسرائيلي يثيران تعاطف ودعم الشعوب حول العالم."

وأضاف المرشد الأعلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إسرائيل تمثل عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين. وقال: "الاحتلال الإسرائيلي ليس سوى عصابة من القتلة والإرهابيين الذين يرتكبون أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل."

ودعا خامنئي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الجرائم الإسرائيلية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته واستقلاله. وأضاف: "من واجب المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وأن يدين الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب."

المرشد الإيراني: نوصي بتعامل بناء بين أركان النظام من ضمنهم القوات المسلحة والبرلمان والحكومة

دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي جميع أركان النظام الإيراني، بما في ذلك القوات المسلحة والبرلمان والحكومة والقضاء، إلى التعامل بشكل بناء ومتناغم لضمان تحقيق أهداف البلاد. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع حضره كبار المسؤولين في الدولة.

وأكد خامنئي على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التقدم والازدهار. وقال: "نوصي بتعامل بناء بين أركان النظام من ضمنهم القوات المسلحة والبرلمان والحكومة والقضاء. يجب أن يكون التعاون والتفاهم أساس العمل لتحقيق مصلحة البلاد."

كما أوصى المرشد الأعلى الحكومة الجديدة بمراعاة أولويات البلاد والتعامل مع القضايا الملحة بروح من المسؤولية والالتزام. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يتطلب متابعة ضرورية وسريعة لتحسين ظروف الحياة للمواطنين. وقال: "أوصي الحكومة الجديدة بمراعاة أولويات البلاد والعمل على حل المشاكل الاقتصادية بشكل سريع وفعال."

وأضاف خامنئي أن الشعب الإيراني يتطلع إلى تحسينات ملموسة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأن على الحكومة الجديدة أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه التطلعات. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر تضررًا