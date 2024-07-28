المرشد الإيراني: الانتخابات الأخيرة جرت بشكل جيد وتم انتخاب رئيس متمكن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران جرت بشكل جيد وشفاف، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني انتخب مسعود بزشكيان رئيسًا متمكنًا وقادرًا على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران وذلك بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين: "الانتخابات الأخيرة كانت نموذجًا للمشاركة الشعبية والديمقراطية. الشعب الإيراني أظهر مرة أخرى وعيه وإرادته القوية من خلال انتخاب رئيس متمكن يمتلك الخبرة والكفاءة لقيادة البلاد."

وأضاف المرشد الأعلى أن الرئيس الجديد يتمتع بالدعم الكامل من الشعب الإيراني ومن القيادات السياسية والدينية، وأعرب عن ثقته بأن الرئيس الجديد سيعمل على تحقيق التقدم والازدهار لإيران في جميع المجالات.

وشدد خامنئي على أهمية الوحدة والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية، مؤكدًا أن الانتخابات أثبتت أن النظام الإيراني يتمتع بشرعية وقوة داخلية تجعل من الممكن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

الرئيس الإيراني: نعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لإيران ويجب أن تتمتع بهوية إسلامية وثورية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية لتأمين مصالحها الوطنية والحفاظ على أمنها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفال رسمي، حيث شدد على أهمية أن تكون لإيران مكانة رفيعة في المنطقة وأن تتمتع بهوية إسلامية وثورية تلهم الدول الأخرى.

وقال بزشكيان: "نعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لإيران لضمان قدرتنا على حماية سيادتنا ومصالحنا الوطنية. يجب أن تعلو مكانة إيران في المنطقة وأن تتمتع بهوية إسلامية وثورية وملهمة للمنطقة والعالم."

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إيران ملتزمة بنهجها الثوري والإسلامي، وتسعى لتحقيق العدالة والازدهار لجميع شعوب المنطقة. وأضاف: "نؤمن بأن دور إيران يجب أن يكون مصدر إلهام للدول الأخرى، وأن نسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة."

وأكد بزشكيان على أهمية التعاون مع الدول الإسلامية والدول الصديقة لتحقيق أهداف مشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد على أن إيران ستواصل تطوير قدراتها الدفاعية والاقتصادية لتحقيق مكانة رفيعة في العالم.

إيهود باراك: على إسرائيل أن ترد على حزب الله بشكل موجع دون أن يؤدي ذلك إلى حرب

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إلى ضرورة أن ترد إسرائيل على حزب الله بشكل موجع، مع تجنب الانجرار إلى حرب شاملة. جاءت تصريحات باراك خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، حيث شدد على أهمية التوازن في الرد على التهديدات الأمنية التي يمثلها حزب الله.

وقال باراك: "يجب على إسرائيل أن ترد على حزب الله بطريقة تجعلهم يدركون أن أفعالهم غير مقبولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تصعيد يتسبب في حرب واسعة النطاق." وأضاف أن الرد الموجع والمدروس هو السبيل الأمثل لضمان الأمن والاستقرار دون الدخول في صراع طويل الأمد.

وأشار باراك إلى أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تكون حذرة في قراراتها وأن تعمل على تفادي أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب. وأكد على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية والاستخباراتية لإسرائيل لضمان قدرتها على مواجهة التهديدات المتزايدة من قبل حزب الله.

الرئيس الإيراني: نسعى لتعزيز مكانة إيران في العالم الإسلامي وأن تكون لدينا علاقات بناءة مع دول العالم

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تسعى لتعزيز مكانتها في العالم الإسلامي والعمل على إقامة علاقات بناءة مع دول العالم. جاءت تصريحات بزشكيان خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر دولي يعقد في طهران، حيث شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقال بزشكيان: "نسعى لتعزيز مكانة إيران في العالم الإسلامي وأن تكون لدينا علاقات بناءة ومثمرة مع جميع دول العالم. نؤمن بأن التعاون والحوار هما السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع."

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إيران ملتزمة بمبادئ السلام والتعاون الدولي، وتسعى لتطوير علاقاتها مع مختلف الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع كل من يرغب في بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم."