إيران تحذر إسرائيل من أي مجازفة جديدة في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - حذر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على إسرائيل أن تأخذ فى الاعتبار من أي مجازفة جديدة في لبنان، وذلك في أعقاب التوترات الأخيرة التي شهدتها منطقة الجولان المحتلة. جاء هذا التحذير في تصريح أدلى به المتحدث لوسائل الإعلام، حيث أكد أن إيران تتابع بقلق تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال كنعاني: "نحذر إسرائيل من القيام بأي مجازفة جديدة في لبنان، يجب أن تدرك أن أي تصعيد في المنطقة لن يصب في مصلحة أحد وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة".

وأضاف كنعاني، أن إيران تؤيد جهود الاستقرار والسلام في المنطقة، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الأعمال الاستفزازية، وأشار إلى أن إيران ستظل داعمة للشعب اللبناني وحقوقه، وستواصل متابعة التطورات عن كثب.

غانتس: المطلوب رد كبير على حزب الله ولبنان ولا يمكن للوضع أن يستمر هكذا

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس بأن المطلوب هو رد كبير على حزب الله ولبنان، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، وأعرب غانتس عن أسفه لأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تتعامل مع ما تحتاج إليه إسرائيل من أجل الرد على التهديدات لأسباب سياسية.

وقال غانتس في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية: "الوضع الحالي مع حزب الله ولبنان لا يمكن أن يستمر، المطلوب هو رد كبير وواضح يضمن أمن إسرائيل وسلامة مواطنيها. للأسف، حكومة نتنياهو لا تتعامل مع هذه التحديات بالشكل المطلوب لأسباب تتعلق بالاعتبارات السياسية الداخلية".

وأضاف غانتس، أن التهديدات المتزايدة من حزب الله تتطلب موقفًا حازمًا وإجراءات صارمة، محذرًا من أن التردد في الرد قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في المستقبل، وأكد أن السياسة يجب أن تتركز على حماية أمن إسرائيل وليس على المصالح السياسية الضيقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث يشهد الوضع الأمني تدهورًا مستمرًا، ويزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة التحديات الأمنية.

بدء مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا جديدًا لإيران:

انطلقت في طهران اليوم الأحد مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيسًا لإيران من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي هذه المراسم التي تقام في حسينية الإمام الخميني بحضور خامنئي وحشد من كبار المسؤولين، ينفذ المرشد الأعلى حكم انتخاب مسعود بزشكيان استنادا إلى البند 9 من المادة 110 من الدستور الإيراني.

ويقدم وزير الداخلية في هذه المراسم تقريرا عن سير عملية إجراء الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وذلك بعد قراءة نص مرسوم الرئيس المنتخب وتصريحات المرشد الأعلى.

ويحضر المراسم أكثر من 2500 مسؤول وطني وعسكري ورؤساء المناطق والجامعات والأساتذة وممثلي النقابات المختلفة وسفراء دول أجنبية مقيمون في طهران.

وذكرت وكالة "إرنا" أن 70 وفدًا اجنبيًا تضم عددًا من كبار مسؤولي الدول والمنظمات الدولية ستشارك في مراسم أداء اليمن الدستورية للرئيس الإيراني الجديد التي ستقام الثلاثاء المقبل.