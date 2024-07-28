وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: من الأفضل ألا تصبح كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك عن رأيها بأن من الأفضل ألا تصبح كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى مخاوفها بشأن سياسات هاريس المحتملة تجاه إسرائيل في حال توليها الرئاسة.

وقالت ستروك في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية: "نعتقد أن وصول كامالا هاريس إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة قد لا يكون في مصلحة إسرائيل. لدينا مخاوف بشأن مواقفها وسياساتها المحتملة تجاه قضايا الاستيطان والأمن."

وأضافت الوزيرة أن إدارة هاريس قد تتبنى سياسات أكثر تشددًا تجاه الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، مما قد يؤثر سلبًا على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل، والذي كان أحد أهم أعمدة السياسة الخارجية الإسرائيلية لسنوات طويلة.

وأكدت ستروك أن إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمريكية تتفهم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها وتوسيع مستوطناتها.

المرشد الإيراني: الانتخابات الأخيرة جرت بشكل جيد وتم انتخاب رئيس متمكن

أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران جرت بشكل جيد وشفاف، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني انتخب مسعود بزشكيان رئيسًا متمكنًا وقادرًا على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران وذلك بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين: "الانتخابات الأخيرة كانت نموذجًا للمشاركة الشعبية والديمقراطية. الشعب الإيراني أظهر مرة أخرى وعيه وإرادته القوية من خلال انتخاب رئيس متمكن يمتلك الخبرة والكفاءة لقيادة البلاد."

وأضاف المرشد الأعلى أن الرئيس الجديد يتمتع بالدعم الكامل من الشعب الإيراني ومن القيادات السياسية والدينية، وأعرب عن ثقته بأن الرئيس الجديد سيعمل على تحقيق التقدم والازدهار لإيران في جميع المجالات.

وشدد خامنئي على أهمية الوحدة والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية، مؤكدًا أن الانتخابات أثبتت أن النظام الإيراني يتمتع بشرعية وقوة داخلية تجعل من الممكن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

الرئيس الإيراني: نعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لإيران ويجب أن تتمتع بهوية إسلامية وثورية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية لتأمين مصالحها الوطنية والحفاظ على أمنها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفال رسمي، حيث شدد على أهمية أن تكون لإيران مكانة رفيعة في المنطقة وأن تتمتع بهوية إسلامية وثورية تلهم الدول الأخرى.

وقال بزشكيان: "نعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لإيران لضمان قدرتنا على حماية سيادتنا ومصالحنا الوطنية. يجب أن تعلو مكانة إيران في المنطقة وأن تتمتع بهوية إسلامية وثورية وملهمة للمنطقة والعالم."

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إيران ملتزمة بنهجها الثوري والإسلامي، وتسعى لتحقيق العدالة والازدهار لجميع شعوب المنطقة. وأضاف: "نؤمن بأن دور إيران يجب أن يكون مصدر إلهام للدول الأخرى، وأن نسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة."

وأكد بزشكيان على أهمية التعاون مع الدول الإسلامية والدول الصديقة لتحقيق أهداف مشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد على أن إيران ستواصل تطوير قدراتها الدفاعية والاقتصادية لتحقيق مكانة رفيعة في العالم.