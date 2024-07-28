خارجية إسرائيل: حزب الله مسؤول بوضوح عن الهجوم الصاروخي المميت في مجدل شمس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حزب الله هو المسؤول بوضوح عن الهجوم الصاروخي المميت الذي وقع امس بمنطقة مجدل شمس، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى ، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الوزارة ونقلته وكالة رويترز.

وقال البيان: "تؤكد وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى هو هجوم متعمد من قبل حزب الله على منطقة مجدل شمس ، نحمل الحزب المسؤولية الكاملة عن هذا العمل العدواني."

وأضافت الوزارة أن إسرائيل لن تتهاون في مواجهة مثل هذه الهجمات وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها. وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تعزيز دفاعاتها وتحسين جاهزيتها للرد على أي تهديدات مستقبلية.

وأكد البيان على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة التصرفات العدوانية لحزب الله، ودعا إلى زيادة الضغوط على الحزب والدول الداعمة له لوقف أعمال العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: من الأفضل ألا تصبح كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة

أعربت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك عن رأيها بأن من الأفضل ألا تصبح كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى مخاوفها بشأن سياسات هاريس المحتملة تجاه إسرائيل في حال توليها الرئاسة.

وقالت ستروك في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية: "نعتقد أن وصول كامالا هاريس إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة قد لا يكون في مصلحة إسرائيل. لدينا مخاوف بشأن مواقفها وسياساتها المحتملة تجاه قضايا الاستيطان والأمن."

وأضافت الوزيرة أن إدارة هاريس قد تتبنى سياسات أكثر تشددًا تجاه الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، مما قد يؤثر سلبًا على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل، والذي كان أحد أهم أعمدة السياسة الخارجية الإسرائيلية لسنوات طويلة.

وأكدت ستروك أن إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمريكية تتفهم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها وتوسيع مستوطناتها.

المرشد الإيراني: الانتخابات الأخيرة جرت بشكل جيد وتم انتخاب رئيس متمكن

أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران جرت بشكل جيد وشفاف، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني انتخب مسعود بزشكيان رئيسًا متمكنًا وقادرًا على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران وذلك بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين: "الانتخابات الأخيرة كانت نموذجًا للمشاركة الشعبية والديمقراطية. الشعب الإيراني أظهر مرة أخرى وعيه وإرادته القوية من خلال انتخاب رئيس متمكن يمتلك الخبرة والكفاءة لقيادة البلاد."

وأضاف المرشد الأعلى أن الرئيس الجديد يتمتع بالدعم الكامل من الشعب الإيراني ومن القيادات السياسية والدينية، وأعرب عن ثقته بأن الرئيس الجديد سيعمل على تحقيق التقدم والازدهار لإيران في جميع المجالات.

وشدد خامنئي على أهمية الوحدة والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية، مؤكدًا أن الانتخابات أثبتت أن النظام الإيراني يتمتع بشرعية وقوة داخلية تجعل من الممكن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.