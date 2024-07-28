البث العبرية: المجلس الوزاري المصغر سيجتمع مساء اليوم ونتنياهو سيجري تقييما للوضع

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث العبرية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيجتمع مساء اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة. ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييمًا للوضع الأمني قبل الاجتماع.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الشمالية، حيث من المتوقع أن يناقش الوزراء التحديات الأمنية الحالية وخيارات الرد المتاحة.

وذكرت المصادر أن نتنياهو سيتلقى تقارير مفصلة من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول الوضع الميداني، وسيتم بحث الإجراءات الممكنة لضمان أمن واستقرار المنطقة. وقالت المصادر: "نتنياهو سيجري تقييما شاملا للوضع قبل اجتماع المجلس الوزاري المصغر لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على أحدث المعلومات المتاحة."

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لقوات الأمن والشرطة والطوارئ والإنقاذ لحفظ الأمن بمجدل شمس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم قوات الأمن والشرطة والطوارئ والإنقاذ بهدف حفظ الأمن في منطقة مجدل شمس. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان استجابة فعالة وسريعة لأي حوادث طارئة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوترات الأمنية المتزايدة في المنطقة، وأن غرفة العمليات المشتركة ستعمل على تحسين التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان حماية المواطنين والاستجابة الفورية لأي تهديدات.

وأضاف المتحدث: "تشكيل غرفة العمليات المشتركة يعكس التزامنا بضمان الأمن والسلامة في منطقة مجدل شمس. سنواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأجهزة الأمنية لضمان أن تكون استجابتنا للحوادث فعالة وسريعة."

وأشار إلى أن غرفة العمليات ستشمل ممثلين عن الجيش، الشرطة، خدمات الطوارئ والإنقاذ، وستكون مسؤولة عن مراقبة الوضع الأمني واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.

الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء تنفيذ مناورات تحاكي نقل جرحى الحرب في الجبهة الشمالية

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم أن الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخرًا بتنفيذ مناورات عسكرية واسعة النطاق تحاكي نقل جرحى الحرب في الجبهة الشمالية. وتهدف هذه المناورات إلى تحسين جاهزية القوات الطبية وقدرتها على التعامل مع الإصابات خلال العمليات العسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن المناورات تشمل تدريبات على عمليات الإنقاذ والإخلاء باستخدام وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك المروحيات والمركبات المدرعة. وتمثل هذه التدريبات جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز القدرات اللوجستية والطبية للجيش الإسرائيلي في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة على الحدود الشمالية.

وقال مسؤول عسكري للصحيفة: "هذه المناورات ضرورية لضمان جاهزية القوات الطبية وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ. نحن نعمل على تحسين جميع جوانب العمليات اللوجستية لضمان أفضل رعاية ممكنة للجنود الجرحى."

الخارجية الإيرانية: إسرائيل تسعى عبر طرح سيناريوهات وهمية إلى تشويش الرأي العام بشأن جرائمها في غزة

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل بمحاولة تشويش الرأي العام من خلال طرح سيناريوهات وهمية للتغطية على جرائمها في غزة. جاء هذا التصريح في بيان رسمي صدر عن الخارجية الإيرانية ردًا على الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران ووحزب الله ومدى علاقتهم بحادث مجدل شمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إسرائيل تسعى عبر طرح سيناريوهات وهمية ومفبركة إلى تشويش الرأي العام الدولي وحرف الأنظار عن جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة. هذه المحاولات لن تنجح في إخفاء الحقيقة أو تبرئة إسرائيل من انتهاكاتها الجسيمة."

وأكد المتحدث أن إيران ترفض هذه الاتهامات الباطلة، وتدعو المجتمع الدولي إلى التركيز على الجرائم الحقيقية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة. وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقفًا حازمًا لحماية حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم