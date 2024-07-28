إيران: إسرائيل تسعى إلى تشويش الرأي العام بشأن جرائمها في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الاحتلال إسرائيل بمحاولة تشويش الرأي العام من خلال طرح سيناريوهات وهمية للتغطية على جرائمها في غزة. جاء هذا التصريح في بيان رسمي صدر عن الخارجية الإيرانية ردًا على الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران وحزب الله ومدى علاقتهم بحادث مجدل شمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إسرائيل تسعى عبر طرح سيناريوهات وهمية ومفبركة إلى تشويش الرأي العام الدولي وحرف الأنظار عن جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة. هذه المحاولات لن تنجح في إخفاء الحقيقة أو تبرئة إسرائيل من انتهاكاتها الجسيمة."

وأكد المتحدث أن إيران ترفض هذه الاتهامات الباطلة، وتدعو المجتمع الدولي إلى التركيز على الجرائم الحقيقية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة. وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقفًا حازمًا لحماية حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

الخارجية الإيرانية: حزب الله اللبناني نفى أي دور له في حادث مجدل شمس

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن حزب الله اللبناني نفى أي دور له في حادث مجدل شمس الذي وقع مؤخرًا. جاء هذا التصريح ردًا على التقارير التي أشارت إلى تورط محتمل لحزب الله في الحادث.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "تواصلنا مع حزب الله اللبناني، وأكد لنا أن لا علاقة له بحادث مجدل شمس. هذه الاتهامات غير صحيحة وتأتي في إطار محاولات لتصعيد التوترات في المنطقة."

وأضافت المتحدثة أن إيران تدعو إلى ضبط النفس وتجنب الأعمال الاستفزازية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكدت على ضرورة التركيز على الحلول الدبلوماسية والتعاون بين جميع الأطراف لتجنب التصعيد.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: لم يتم إطلاق أي صاروخ اعتراضي بسبب التضاريس المعقدة في مجدل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه لم يتم إطلاق أي صاروخ اعتراضي في حادثة اختراق الصاروخ للأجواء الإسرائيلية فوق منطقة مجدل شمس، وذلك بسبب التضاريس المعقدة وتحليق الصاروخ على ارتفاع منخفض.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التضاريس الجبلية في منطقة مجدل شمس تشكل تحديًا كبيرًا لأنظمة الدفاع الجوي، مما يجعل عملية إطلاق الصواريخ الاعتراضية صعبة. وأضاف أن الصاروخ حلق على ارتفاع منخفض، مما صعّب على الرادارات التقاطه في الوقت المناسب.

وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تحسين قدرات أنظمة الدفاع الجوي للتعامل مع مثل هذه التحديات، وضمان حماية الأجواء الإسرائيلية بشكل أكثر فعالية في المستقبل.