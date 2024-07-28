لابيد: حكومة نتنياهو عديمة المسؤولية

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بأنها عديمة المسؤولية، مشيرًا إلى أن مهمتها الأساسية هي اتخاذ الإجراءات اللازمة بدلاً من تفسير ما كان يجب فعله. جاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقال لابيد في تصريحاته: "حكومة نتنياهو تُظهر عديم المسؤولية. مهمتها أن تفعل ما يجب فعله لحماية مواطني إسرائيل، لا أن تشرح ما كان يجب فعله بعد وقوع الأحداث." وأضاف أن تصريحات بعض مسؤولي الحكومة الإسرائيلية الأخيرة تمثل إهانة لسكان الشمال الذين يعانون من التهديدات الأمنية المستمرة.

وأضاف لابيد أن سكان الشمال يستحقون حكومة تأخذ مخاوفهم بجدية وتعمل على توفير الأمان والحماية لهم بدلاً من الانشغال بالصراعات السياسية الداخلية. وأكد على ضرورة وضع حد للسياسات التي تترك المواطنين عرضة للخطر وتعزز الثقة بين الحكومة والشعب.

رويترز: متحدث باسم الخارجية الإيرانية يحذر إسرائيل من أي مجازفة جديدة في لبنان بشأن واقعة الجولان

حذر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، ناصر كنعاني ، على إسرائيل لابد ان تاخذ فى الاعتبار من أي مجازفة جديدة في لبنان، وذلك في أعقاب التوترات الأخيرة التي شهدتها منطقة الجولان المحتلة. جاء هذا التحذير في تصريح أدلى به المتحدث لوسائل الإعلام، حيث أكد أن إيران تتابع بقلق تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال كنعاني: "نحذر إسرائيل من القيام بأي مجازفة جديدة في لبنان. يجب أن تدرك أن أي تصعيد في المنطقة لن يصب في مصلحة أحد وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة."

وأضاف كنعاني ، أن إيران تؤيد جهود الاستقرار والسلام في المنطقة وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الأعمال الاستفزازية. وأشار إلى أن إيران ستظل داعمة للشعب اللبناني وحقوقه، وستواصل متابعة التطورات عن كثب.

غانتس: المطلوب رد كبير على حزب الله ولبنان ولا يمكن للوضع أن يستمر هكذا

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس بأن المطلوب هو رد كبير على حزب الله ولبنان، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. وأعرب غانتس عن أسفه لأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تتعامل مع ما تحتاج إليه إسرائيل من أجل الرد على التهديدات لأسباب سياسية.

وقال غانتس في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية: "الوضع الحالي مع حزب الله ولبنان لا يمكن أن يستمر. المطلوب هو رد كبير وواضح يضمن أمن إسرائيل وسلامة مواطنيها. للأسف، حكومة نتنياهو لا تتعامل مع هذه التحديات بالشكل المطلوب لأسباب تتعلق بالاعتبارات السياسية الداخلية."

وأضاف غانتس أن التهديدات المتزايدة من حزب الله تتطلب موقفًا حازمًا وإجراءات صارمة، محذرًا من أن التردد في الرد قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في المستقبل. وأكد أن السياسة يجب أن تتركز على حماية أمن إسرائيل وليس على المصالح السياسية الضيقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث يشهد الوضع الأمني تدهورًا مستمرًا، ويزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة التحديات الأمنية.