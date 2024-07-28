بسبب الكانون.. حريق يلتهم منزلين فى سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في منزلين بطهطا شمالي محافظة سوهاج، بسبب تطاير شرر من كانون.

وتلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين من التحريات نشوب حريق بمنزل مكون من طابقين ملك "إبراهيم. ع" 32 عامًا عامل زراعي، وامتد الحريق لسطح منزل مجاور ملك "قبيصي. س" 63 عامًا بالمعاش.

وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وأفادا مالكي المنزلين، بأن سبب الحريق تطاير شرر من موقد نار "كانون" بسطح منزل الأول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.