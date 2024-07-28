إنزال الرايات الحمراء.. كيف تغير المشهد اليوم على شواطئ الإسكندرية؟ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

سمحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية للمصطافين، اليوم الأحد، بنزول البحر بكافة شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، البالغ عددها 52 شاطئًا تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا.

ورفعت أبراج الإنقاذ بجميع شواطئ عروس البحر المتوسط الرايات الصفراء والتي تعني أن حالة البحر غير مستقرة والأمواج مرتفعة نسبيًا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة و الحذر.

وشدد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على المصطافين بالالتزام بالتعليمات وإتباع ألوان الرايات المرفوعة على مدار اليوم وتعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.

وفي سياق متصل، تستمر الموجة الحارة على أحياء الإسكندرية والسواحل الشمالية إذ تتراوح درجات الحرارة بين 26 للصغرى و33 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 10 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 68%.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرر، أمس، رفع الرايات الحمراء ومنع المصطافين من نزول شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية، وذلك بسبب ارتفاع أمواج البحر وشدة التيارات البحرية حفاظًا على أرواح المواطنين.