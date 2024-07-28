بالصور.. ضبط زيوت طعام منتهية الصلاحية قبل توزيعها على مطاعم البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت حملة نفذها مكتب مراقبة الأغذية بإدارة صحة دمنهور في محافظة البحيرة عن مفاجأة صادمة تتعلق بالزيوت المستخدمة في مطاعم الفول والطعمية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 جركن زيت طعام زنة العبوة 20 كجم أى بإجمالى وزن 300 كجم محملين بداخل سيارة بقصد توزيعها على مطاعم الفول والفلافل، لوحظ بها تعمد طمس ومحو سنة الإنتاج مما يعد غشا وخداعا وتضليلا للمستهلك وانتهاء صلاحيتها.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد أماكن تجهيز الوجبات الغذائية سريعة التحضير مختلفة الأصناف التابعة لأحد المطاعم الشهيرة بدمنهور وبداخله 9 جركن زيت طعام بدون بيانات ومجهولة المصدر زنة العبوة 20 كجم بإجمالى وزن 180 كجم وعدد 1 برميل طرشى مشكل بدون بيانات وبه تغير في الخواص الطبيعية وينبعث منها رائحة كريهة.

وتحررت عن هذه الوقائع المحاضر اللازمة، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.